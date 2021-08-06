Sivas'ta istihdama yönelik eğitim programlarının protokolü imzalandı
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Sivas'ta istihdama yönelik eğitim programlarının protokolü imzalandı

Sivas'ta istihdama yönelik eğitim programlarının protokolü imzalandı
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Sivas'ta istihdamın artırılmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında işbaşı eğitim programlarının protokolü imzalandı.

Sivas'ta istihdamın artırılmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında işbaşı eğitim programlarının protokolü imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken ve İŞKUR İl Müdürü Hikmet Canpolat ile eğitim programına dahil olan firmaları ziyaret ederek, işbaşı eğitim programlarının protokolünü imzaladılar.

Yapılan protokolle, kentte sağlık, yazılım ve tekstil sektöründe hizmet veren 5 firmada toplam 185 katılımcı işbaşı eğitim programına dahil oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ayhan, istihdamın artırılmasına yönelik çalışmalara devam ettiklerini belirterek, "Bugün 5 firmayla istihdam için iş başı eğitim programı protokolü imzaladık. Bu şehirde güzel işler olduğunu söylemek istiyorum. Hayırlı işler olduğunu söylemek istiyorum. Güzel bir birlikteliğin olduğunu söylemek istiyorum. Bu huzur, birliktelik, inanmışlık ve ortak hedefe yönelmek şehre de güzel neticeler vermektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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