Sivas'ta işsizlik ödeneğine başvuru 8 bini aştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sivas'ta işsizlik ödeneğine başvuru 8 bini aştı

16.11.2020 14:17 | Son Güncelleme: 16.11.2020 14:21
Sivas'ta işsizlik ödeneğine başvuru 8 bini aştı

Türkiye İş Kurumu verilerine göre Sivas'ta bu yılın ilk 9 ayında 8 bin 187 kişi işsizlik ödeneğine başvurdu.

Türkiye İş Kurumu verilerine göre Sivas'ta bu yılın ilk 9 ayında 8 bin 187 kişi işsizlik ödeneğine başvurdu.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 2020'nin Ocak-Eylül dönemine ilişkin işsizlik ödeneğine başvuran ve hak edenlerin illere göre dağılımını açıkladı.

Verilere göre 2020'nin ilk 9 ayında Sivas'ta işsizlik ödeneğine başvuran kişi sayısı 8 bin 187 olurken işsizlik ödeneğini hak eden kişi sayısı ise 2 bin 340 olarak kayıtlara geçti.

Bahsi geçen dönemde Türkiye genelinde işsizlik ödeneğine başvuran kişi sayısı 1 milyon 221 bin 915 oldu. İşsizlik ödeneğine başvuranların 421 bin 651'inin ödeneği hak ettiği açıklandı. - SİVAS

Sivas'ta işsizlik ödeneğine başvuru 8 bini aştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

- Hindistan toplam korona virüs vakaları 8 milyona aştı
- Hindistan toplam korona virüs vakaları 8 milyona aştı
İngiltere'de salgının başından bu yana günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 30 bini aştı
İngiltere'de salgının başından bu yana günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 30 bini aştı
İHH'dan Sivas'ta 2 bin aileye giysi yardımı
İHH'dan Sivas'ta 2 bin aileye giysi yardımı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Kamala Harris Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kutsi Aydemir Akbaş Hazar Ergüçlü İbrahim Tatlıses
Spor Mert Günok Cenk Tosun Sergen Yalçın Lewis Hamilton Sebastian Vettel
Daha Fazla Çocuk Rusya Kamera Vaniköy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivas'ta işsizlik ödeneğine başvuru 8 bini aştı - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.11.2020 14:22:37. #1.15#
title