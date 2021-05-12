Sivas'ta, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları protesto edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivas'ta, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları protesto edildi

Sivas'ta, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları protesto edildi
Anadolu Ajansı / İbrahim Özel - Haberler | Güncel

Sivas'ın Zara ve Suşehri ilçelerinde, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları protesto edildi.

Sivas'ın Zara ve Suşehri ilçelerinde, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları protesto edildi.

Eğitim-Bir-Sen, İHH ve Anadolu Gençlik Derneği Zara temsilcilikleri tarafından düzenlenen programda, Mehmet Akif Ersoy Cami avlusunda toplanan bir grup, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Eğitim-Bir-Sen Zara Temsilcisi Şükrü Günay, burada yaptığı açıklamada, İsrail'i kınadı.

Zara Müftüsü Burhan Al, dünya üzerinde yapılan zulümlerin son bulması için dua etti.

Programa, Belediye Başkanı Fatih Çelik, AK Parti Zara İlçe Başkanı Ahmet Okur, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Suşehri

Suşehri Hükümet Konağı önünde toplananlar adına basın bildirisini okuyan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İlçe Temsilcisi Adem Şahin, İsrail'in kan ve vahşetle şekillendirdiği işgal stratejisine devam ettiğini söyledi.

Filistin'de, Kudüs'te Müslümanlara karşı sürdürülen terör politikalarına karşı haykırmaya devam edeceklerini belirten Şahin, "Nasıl ki orada kardeşlerimiz direniyor, biz de burada direnmeye devam edeceğiz. Mescid-i Aksa barış dini İslam'ın ve Müslümanların mabedidir. Bununla birlikte, bu kutlu mabet barış ve huzur için bütün insanların haremedir. Herkes bilsin, duysun ve inansın ki Kudüs Filistin'dir, Kudüs İslam şehridir, Kudüs, bütün inançların medeniyet birikimidir." dedi.

Dua edilmesiyle sona eren programa TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Fatih Yüksel ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Özel

İsrail polisinden bir kez daha Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırı
İsrail polisinden bir kez daha Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırı
Son dakika haber... İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Filistinli gençlere saldırdı
Son dakika haber... İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Filistinli gençlere saldırdı
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Filistinli gençlere saldırdı
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Filistinli gençlere saldırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Meral Akşener Aykut Erdoğdu Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Beren Saat Özcan Deniz Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı
Spor Muslera Gökhan Töre Burak Yılmaz Aykut Kocaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sivas'ta, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları protesto edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 09:26:29. #1.14#

title