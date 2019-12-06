Sivas'ta iskeleden düşen işçi öldü
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti.
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Köklüce köyü İncesu mezrasında kültür mantarı üretim tesisi inşaatında çalışan Nadir Çınar (54), elektrik tesisatı döşediği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemine düştü.
Ağır yaralanan Çınar, ambulansla kaldırıldığı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.