Sivas'ta iskeleden düşen işçi öldü
Haberler » Güncel » Sivas'ta iskeleden düşen işçi öldü - Haber

Sivas'ta iskeleden düşen işçi öldü

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti.

06.12.2019 17:48 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:54
Sivas'ta iskeleden düşen işçi öldü

'ın ilçesinde iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Köklüce köyü mezrasında kültür mantarı üretim tesisi inşaatında çalışan Nadir Çınar (54), elektrik tesisatı döşediği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Ağır yaralanan Çınar, ambulansla kaldırıldığı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler