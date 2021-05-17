Sivas'ta iskambil oynarken yakalanan 20 kişi ile iş yeri sahibine 33 bin 287 lira ceza

Sivas'ta bir okey salonunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek iskambil oynayan 20 kişi ile iş yeri sahibine 33 bin 287 lira ceza uygulandı.