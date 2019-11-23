Sivas'ta, işçi yatakhanesinde korkutan yangın
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Sivas'ta, işçi yatakhanesinde korkutan yangın

Sivas'ta, Keresteciler Sitesi'nde iki katlı yatakhanede klimadan çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

23.11.2019 15:09 | Son Güncelleme: 23.11.2019 15:09
Sivas'ta, işçi yatakhanesinde korkutan yangın

'ta, Keresteciler Sitesi'nde iki katlı yatakhanede klimadan çıkan yangın ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası yatakhanenin ikinci katı kullanılmaz hale geldi. 

Yangın, saat 12.30 sıralarında Gültepe Mahallesi Keresteciler Sitesi'nde, bir elektrik firmasına ait şantiyenin iki katlı yatakhanesinde çıktı. İşçilerin yatakhanede olmadığı sırada duman çıktığını görenler, durumu polis ve ekiplerine verdi. Olay yerine gelen ekipleri yangına müdahale etti. ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının yatakhanede bulunan klimadan çıktığı belirlendi. Olayda yaralanan olmazken, yatakhanenin ikinci katı kullanılmaz hale geldi. 


Kaynak: DHA
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