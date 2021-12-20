Sivas'ta işçi servisinin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas'ta işçi servisinin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

Sivas'ta işçi servisinin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
AA / Ahmet Öztekin - Haberler | Güncel

Sivas'ın Kangal ilçesinde bir maden işletmesine ait işçi servisinin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

DİVRİĞİ, SİVAS (AA) - Sivas'ın Kangal ilçesinde bir maden işletmesine ait işçi servisinin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.A. idaresindeki 58 ABV 157 plakalı servis minibüsü, Kangal istikametine seyir halindeyken Divriği - Zara kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ile 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, Kangal Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Ahmet Öztekin - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title