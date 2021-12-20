Sivas'ta işçi servisinin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
AA / Ahmet Öztekin - Haberler | Güncel
Sivas'ın Kangal ilçesinde bir maden işletmesine ait işçi servisinin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
DİVRİĞİ, SİVAS (AA) - Sivas'ın Kangal ilçesinde bir maden işletmesine ait işçi servisinin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, A.A. idaresindeki 58 ABV 157 plakalı servis minibüsü, Kangal istikametine seyir halindeyken Divriği - Zara kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, Kangal Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Ahmet Öztekin - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet