Sivas'ta işçi servisi devrildi: 26 yaralı
24.10.2020 09:13 | Son Güncelleme: 24.10.2020 10:02
Sivas'ın Suşehri ilçesinde işçi servisinin devrilmesi sonucu 26 kişi yaralandı.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde işçi servisinin devrilmesi sonucu 26 kişi yaralandı.
Murat Ergin idaresindeki 34 VH 8287 plakalı işçi servisi, Sivas-Erzincan kara yolu Şarköy yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Kazada, midibüste bulunan 26 kişi yaralandı.
Suşehri ve Zara ilçelerindeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 6'sı Sivas'a sevk edildi.
İşçilerin, Sivas-Erzincan kara yolunda yapımı devam eden tünel inşatında çalıştıkları öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Özel