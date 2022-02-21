SİVAS'TA İŞÇİ SERVİS MİNİBÜSÜ OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI: 12 YARALI

SİVAS'ta işçi servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 12 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Gülyurt Mahallesi İstiklal Caddesi'nde bulunan alt geçitte meydana geldi. Organize Sanayi Bölgesi istikametinden gelen Alperen Koçak yönetimindeki 58 ABU 887 plakalı işçi servis minibüs alt geçitte karşı yönden gelen Cengiz Çevikoğlu (45) yönetimindeki 58 FK 454 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü Koçak ile araçta bulunan 10 kişi ve otomobil sürücüsü Çevikoğlu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüsteki 11 yaralı, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Otomobilin içerisinde sıkışan sürücü Cengiz Çevikoğlu ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Çevikoğlu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi. (DHA)