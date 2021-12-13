Sivas'ta işbaşı eğitim programlarıyla 1072 kişiye istihdam sağlandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta, İŞKUR İl Müdürlüğü ile 4 firma arasında istihdam taahhütlü iş başı eğitim programı protokolü imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Salih Ayhan, Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirilen protokol imza töreninde, kentin gelişmeye ve büyümeye devam ettiğini belirtti.

Bu yıl iş başı eğitim programları kapsamında Sivas'ta 1072 kişinin istihdam edildiğini aktaran Ayhan, "İş başı eğitim programları, gerek firmalarımızın istediği nitelikte çalışan bulabilmesi gerekse uzun süreli istihdamın sağlanabilmesi açısından önemli. İlimizde firmalarımız yoğun biçimde iş başı eğitim programlarından yararlanıyor." ifadelerini kullandı.

Sivas'ta 35 milyon liranın üzerinde kaynakla 1072 kişinin programlar aracılığıyla istihdam edildiğini vurgulayan Ayhan, "İş başı eğitim programları aracılığıyla gerçekleşen istihdamlarımızın yüzde 56'sı imalat sektöründe yer alıyor. Buradan hareketle bu programların özellikle üretim faaliyetlerimize önemli bir güç verdiğini söyleyebiliriz. Bugün de 4 firmamızla toplam 274 kişinin faydalanacağı iş başı eğitim protokollerimizi imzalayacağız. Protokollerimizin çalışanlarımıza, firmalarımıza ve Sivas'ımıza hayırlı olmasını diliyorum." açıklamasında bulundu.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de hayırlı bir iş için bir araya geldiklerini aktararak, "Devletimiz istihdamı artırmak adına bu zor şartlarda üzerine düşeni yapıyor. İŞKUR üzerinden hazırladığı birçok proje ile gençlerimizin iş sahibi olması, istihdam edilmesi, işverenlerimize katkı sağlaması amacıyla devletimiz üzerine düşeni yapmaktadır." değerlendirmesini yaptı.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken ise protokolün hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.