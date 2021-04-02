Sivas'ta iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
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Sivas'ta iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel
Sivas'ta iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Sivas'ta iş yerinden sigara, yiyecek ve para çaldıkları iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı.

Sivas'ta iş yerinden sigara, yiyecek ve para çaldıkları iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerinden 10 bin lira değerinde sigara, 300 lira ile yiyecek çalınması üzerine yürüttükleri çalışmada şüpheliler B.D, T.G. ve B.D'yi yakaladı.

Zanlıların evlerinde yapılan aramada sigara ve yiyecekler ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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