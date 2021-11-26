Sivas'ta iş yerinden hırsızlık iddiası

ŞARKIŞLA, SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde tarım makineleri imalatı yapılan bir iş yerinden yaklaşık 60 bin lira değerinde malzeme çalındığı iddia edildi.

İlçedeki sanayi sitesinde tarım makinaları imalatı ve kaynak işiyle uğraşan Rıfat Özkara, iş yerine geldiğinde demir kapının camının kırılmış olduğunu fark etti.

Özkara, içeri girdiğinde ise iş yerinde kullandığı birçok makine ve aletin yerinde olmadığını görerek, durumu polise bildirdi.

Mağdur olduğunu belirten Özkara, "Çalışacağım tüm aletlerim yok, müşteriye teslim etmem gereken işler var. Bazı işleri komşularımdan emanet aldığım aletlerle tamamlayarak teslim etmek zorunda kaldım. Bunu yapanların kısa sürede bulunmasını istiyorum." diye konuştu.

Özkara, zararının 50-60 bin lira arasında olduğunu dile getirerek, "Adam nasıl çıkarmış o malzemeyi kapıdan, camdan hala aklım almıyor. Kaynak makinelerimizi, spirallerimizi, matkaplarımızı, havalı tabancalarımızı, boya tabancalarımızı, elektrotlarımızı, maskemize kadar her şeyi almış, götürmüş buradan." diye konuştu.

AA / Kemal Erdoğmuş - Son Dakika Haberleri

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