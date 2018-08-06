Sivas'ta İş Yerinden Hırsızlık İddiası

Sivas'ta bir esnaf iş yerinden 16 bin 300 lirasının çalındığı iddiasıyla polise başvurdu.

İddiaya göre, kent merkezinde Rahmi Günay Caddesi'nde kırtasiye dükkanı işleten R.Y, Atatürk Caddesi'ndeki bir banka şubesinden 16 bin 300 lira çekerek iş yerine geldi.

Çektiği parayı poşete koyup masanın üzerine bırakan R.Y, bu sırada iş yerine gelen 4 kişi dükkandan ayrıldıktan sonra paranın yerinde olmadığını fark etti.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iş yeri sahibini oyalayıp parayı çaldıkları değerlendirilen 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.