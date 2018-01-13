Sivas'ta İş Yeri Yangını

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Sanayi Sitesi'ndeki Kaya Büyük Ekiz'e ait kereste atölyesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İş yerinden çıkan dumanı gören esnaflar, durumu itfaiyeye haber verdi.

İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

Yangında, iş yerinde odun yüklemede kullanılan 58 HF 267 plakalı traktör ve atölye hasar gördü.