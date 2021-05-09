Sivas'ta iş makinesinin çalışma yaptığı sırada doğalgaz borusu delindi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivas'ta iş makinesinin çalışma yaptığı sırada doğalgaz borusu delindi

Sivas'ta iş makinesinin çalışma yaptığı sırada doğalgaz borusu delindi
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Sivas'ta bir iş makinesinin boş arazide çalışma yaptığı sırada doğalgaz borusu zarar gördü.

Sivas'ta bir iş makinesinin boş arazide çalışma yaptığı sırada doğalgaz borusu zarar gördü.

Özel bir firmaya ait iş makinesi, Eğriköprü Mahallesi 24. Sokak'ta bulunan boş bir arazide dolgu toprağı düzenleme çalışması yaptığı sırada araziden geçen doğalgaz borusu delindi.

Delinen borudan gaz sızmaya başlayınca bölgeye polis, itfaiye ve doğalgaz ekipleri sevk edildi.

Sızıntı, çevrede önlem alan doğalgaz ekiplerinin hattın vanasını kapatmasıyla son buldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Arda Turan Ozan Tufan Serdar Aziz Fatih Terim Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sivas'ta iş makinesinin çalışma yaptığı sırada doğalgaz borusu delindi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 18:50:29. #1.15#

title