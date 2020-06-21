Sivas'ta iş makinesi operatörünün gördüğü ayıyı çağırma şekli gülümsetti
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Sivas'ta iş makinesi operatörünün gördüğü ayıyı çağırma şekli gülümsetti

Sivas'ta bir iş makinesi operatörünün gördüğü ayıyı "gel, gel" diye çağırması videoyu izleyenlere tebessüm ettirdi.

Sivas'ta iş makinesi operatörünün gördüğü ayıyı çağırma şekli gülümsetti
21.06.2020 17:15 | Son Güncelleme: 21.06.2020 17:50

Sivas'ta bir iş makinesi operatörünün gördüğü ayıyı "gel, gel" diye çağırması videoyu izleyenlere tebessüm ettirdi.

Hafik ilçesinde iş makinesi operatörü Erdal Aytan, Celalli köyü Acısı Deresi mevkisinde kepçe ile ilerlerken bir anda arazide ayı gördü.

Aytan, arazide hızla ilerleyen ayıyı cep telefonu kamerası ile görüntüleyerek videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Aytan'ın ayıya "gel, gel" diye seslendiği video izleyenleri gülümsetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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