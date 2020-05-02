Sivas'ta iş insanları, 700 ailenin 120 bin liralık veresiye borcunu kapattı
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Sivas'ta iş insanları, 700 ailenin 120 bin liralık veresiye borcunu kapattı

Sivas'ta iş insanları, 700 ailenin 120 bin liralık veresiye borcunu kapattı
02.05.2020 09:47 | Son Güncelleme: 02.05.2020 09:52

Sivas'ta iş insanları, 700 ailenin 120 bin liralık veresiye borcunu kapattıSİVAS'ta isimleri açıklanmayan bir grup hayırsever iş insanın desteği ile kentte yaklaşık 700 kişinin 120 bin liralık bakkal veresiye borcu 'zimem' yöntemiyle kapatıldı.

Sivas'ta iş insanları, 700 ailenin 120 bin liralık veresiye borcunu kapattı

SİVAS'ta isimleri açıklanmayan bir grup hayırsever iş insanın desteği ile kentte yaklaşık 700 kişinin 120 bin liralık bakkal veresiye borcu 'zimem' yöntemiyle kapatıldı.

Sivas'ta bir grup hayırsever iş insanı, ramazan ayının gelmesiyle ve koronavirüs nedeniyle mağdur olan ailelere yardım eli uzattı. Osmanlı döneminde uygulanan 'zimem defteri' yöntemi ile çalışma yapıldı. İş insanlarının görevlendirdiği gazeteci Muharrem Tağızade (64), gönüllü olarak muhtarlar ve bakkallarla iletişime geçerek öncelikle yardıma muhtaç aileleri belirledi. Daha sonra tek tek bakkalları gezen Tağızade, iş insanlarının verdiği para ile veresiye borcu olan ailelerin borcunu kapattı. Bu şekilde kentte 18 mahalle ile bazı ilçe ve köylerde 700 ailenin bakkallara olan yaklaşık 120 bin liralık veresiye borcu ortadan kaldırıldı.

'SİVAS AYRI BİR KENT'

Bu işi kendisinin gönüllü olarak yaptığını belirten Muharrem Tağızade, "Sivas'ta yaşayan iş insanları bana bir görev verdi. Sivas'ta yaşayıp da ödeme güçlüğü çeken insanların veresiye defterini kapatmak istediler. İsimlerinin de gizli tutulması şartını koydular. Böyle bir çalışma yaptım. Bu çalışma Sivas merkezde 18 mahallede ve bazı ilçe ve köylerde yapıldı. Yaklaşık 700 kişinin veresiye defterini, borcunu kapattık. Sivas genelinde 120 bin lira para harcadık. Mahalle muhtarları ve bakkalları ile işbirliği yaparak bu çalışmayı 5 gün içerisinde bitirdik. Sivas apayrı bir kenttir. Amaç bu mübarek Ramazan ayında insanlarımızın sofralarının zengin olmasıdır. Burada Sivas topyekun bir olarak böyle bir çalışma gerçekleştirildi. Bu borcu kapatılan insanlar, bizi tanımaz. Biz bu yardımı yaptığımızda veresiye alanlarla hiç bir şekilde muhatap olmadık. Bizim muhatap olduğumuz insanlar bakkallar ve muhtarlar oldu. Bakkallardan da ayrıca bir isteğim oldu. Borcu ödenenlerin sahiplerine ulaşarak, 'borcunuz yok' demelerini ve tekrar gelip alışveriş yapabileceklerini söylemelerini istedik" dedi.

'EN ÇOK SEVİNEN BAKKALLAR OLDU'

Uygulamaya bakkalların çok sevindiğini belirten Tağızade, "Borçludan daha çok sevinen bakkallar oldu. Çünkü aylardır, yıllardır duran batık para var. Bir anda bakkallar o parayı görünce piyango vurmuş gibi sevindi. Ama öyle bakkallarımız vardı ki, parasını alamayacağı halde müşterine ekmek vermeye devam ediyorlardı. Çünkü bakkallar sattığı malı yeniden rafa koyamıyordu. Hepsi minnet duygularını belirtti. Ayrıca bu iş insanları, bu sistemi devam ettirecekler. Ama bir daha ne zaman, nerede olur bilmiyorum. Ama bu proje devam edecek. İlk etapta 120 bin lira harcandı. İlerde bütçe de artacak" diye konuştu.

'BORCU ÖDENENLER ÇOK SEVİNDİLER'

Kentte 40 yıldır bakkallık yapan Yadigar Özdemir, önce inanmadıklarını ve şaşırdıklarını belirterek "Bu kampanya ile vatandaşların yükleri hafifletilmiş oldu. Borçlarını ödeyemiyorlardı. Hayır sahiplerinden Allah razı olsun. Borcu ödenenler çok sevindi. Ben ilk defa böyle bir şeye rastladım. Ben de çok memnun oldum. Biz de rahatladık, müşteriler de rahatladı" dedi.

Mahalle bakkallarından Hasan Hüseyin Yenihayat ise, "Ben daha önce böyle bir şey görmedim. Bu mahallenin 60 yıldır bakkalıyım. Çok sağ olsunlar, bu borçları ödeyenden Allah razı olsun. Borcu ödenenler geliyorlar söylüyoruz, çok seviniyorlar. Bu borçların ödenmesi bakkal için de vatandaş için de iyi oldu" ifadelerini kullandı.

Sivas'ta iş insanları, 700 ailenin 120 bin liralık veresiye borcunu kapattı

Kaynak: DHA

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