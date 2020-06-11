Sivas'ta ırmakta kaybolduğu değerlendirilen 3'ü çocuk 4 kişi için arama çalışması başlatıldı
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Sivas'ta ırmakta kaybolduğu değerlendirilen 3'ü çocuk 4 kişi için arama çalışması başlatıldı

Sivas'ta serinlemek için girdikleri Kızılırmak'ta kaybolduğu değerlendirilen 3'ü çocuk 4 kişi için arama çalışması başlatıldı.

Sivas'ta ırmakta kaybolduğu değerlendirilen 3'ü çocuk 4 kişi için arama çalışması başlatıldı
11.06.2020 15:25 | Son Güncelleme: 11.06.2020 15:29

Sivas'ta serinlemek için girdikleri Kızılırmak'ta kaybolduğu değerlendirilen 3'ü çocuk 4 kişi için arama çalışması başlatıldı.

Kızılkavraz mevkisinde serinlemek için Kızılırmak'a girdikleri sanılan 3'ü çocuk 4 kişi kayboldu.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Irmak kenarında giysilere rastlayan AFAD ekipleri, suda arama çalışması başlattı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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