Sivas'ta ırmakta kaybolduğu değerlendirilen 3'ü çocuk 4 kişi için arama çalışması başlatıldı Sivas'ta serinlemek için girdikleri Kızılırmak'ta kaybolduğu değerlendirilen 3'ü çocuk 4 kişi için arama çalışması başlatıldı.

Sivas'ta serinlemek için girdikleri Kızılırmak'ta kaybolduğu değerlendirilen 3'ü çocuk 4 kişi için arama çalışması başlatıldı. Kızılkavraz mevkisinde serinlemek için Kızılırmak'a girdikleri sanılan 3'ü çocuk 4 kişi kayboldu. Bilgi verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Irmak kenarında giysilere rastlayan AFAD ekipleri, suda arama çalışması başlattı. Kaynak: AA