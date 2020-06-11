Sivas'ta ırmakta kaybolduğu değerlendirilen 3'ü çocuk 4 kişi için arama çalışması başlatıldı
Sivas'ta serinlemek için girdikleri Kızılırmak'ta kaybolduğu değerlendirilen 3'ü çocuk 4 kişi için arama çalışması başlatıldı.
11.06.2020 15:25 | Son Güncelleme: 11.06.2020 15:29
Sivas'ta serinlemek için girdikleri Kızılırmak'ta kaybolduğu değerlendirilen 3'ü çocuk 4 kişi için arama çalışması başlatıldı.
Kızılkavraz mevkisinde serinlemek için Kızılırmak'a girdikleri sanılan 3'ü çocuk 4 kişi kayboldu.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Irmak kenarında giysilere rastlayan AFAD ekipleri, suda arama çalışması başlattı.
Kaynak: AA