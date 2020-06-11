Sivas'ta ırmakta kaybolan 3 çocuğun cesedine ulaşıldı Sivas'ta, serinlemek için girdikleri Kızılırmak'ta kaybolan 3 çocuğun cesedine ulaşıldı.

Sivas'ta, serinlemek için girdikleri Kızılırmak'ta kaybolan 3 çocuğun cesedine ulaşıldı.

Patates ekimi için kente gelen mevsimlik tarım işçilerinin çocukları olan Mahmut Yağmur (12), Kadir Yağmur (10) ve Mehmet Zurnacı (8) serinlemek için Kızılırmak'ın Kızılkavraz köyünden geçen bölümünden suya girdi.

Çocukların ırmakta kaybolduğu bilgisi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Irmak kenarında çocukların giysilerini bulan AFAD ekipleri, suda arama çalışması başlattı.

Dalgıçlar suda yaptıkları aramada, 3 çocuğun cansız bedenini kayboldukları yerden yaklaşık 50 metre uzaklıkta buldu.

Sudan çıkarılan cesetler, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cenazelerin sudan çıkarılışı sırasında çocukların aileleri sinir krizi geçirdi.

Kaybolduğu belirtilen yetişkin ise polis merkezinde çıktı

Bu arada, suda kaybolduğu belirtilen Hasan Karakuş'un (29) ise çocukların kaybolduğunu görüp korktuğu için önce ırmak kenarından uzaklaştığı, sonrasında yardım çağırmak amacıyla polis merkezine gittiği öğrenildi.

Karakuş'un hayatta olduğunu öğrenen ekipler ise çalışmayı sonlandırdı.

Kaynak: AA