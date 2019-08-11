11.08.2019 01:18

Sivas'ta ipini koparıp kaçan kurbanlık ineği polis yakaladı

SİVAS'ta bağlı bulunduğu ipi koparıp kaçan kurbanlık inek polis ekipleri tarafından yakalanarak sahibine teslim edildi.

Olay, saat 23.00 sıralarında İnönü Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yenişehir Mahallesinde oturan Kerim Mengüç'e ait kurbanlık inek bağlandığı ipi kopardı. Kaçan inek yaklaşık 45 dakika boyunca sahibi tarafından kovalandı. Kent meydanına kadar gelen inek, daha sonra İstasyon Caddesinde vatandaşların arasına girdi. Caddede ineği gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Bazıları kendilerine doğru gelen inekten korkarak uzaklaştı. Çevredekiler durumu polis ekiplerine haber verdi. Bir süre cadde üzerinde dolaşan ineği polis ekipleri vatandaşların da yardımıyla kısa sürede yakaladı. Polis ekiplerinin sahibine teslim ettiği kurbanlık inek kamyona yüklenerek götürüldü.

Kaynak: DHA