Sivas'ta inşaattan düşen işçi öldü
AA / Serhat Zafer - Haberler | Güncel
Sivas'ın Suşehri ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.
SUŞEHRİ, SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde inşaattan düşen İşçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, inşaat işçisi Aydın Demirtaş (48), Kemalpaşa Mahallesi'ndeki inşaatın birinci katından beton zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demirtaş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Demirtaş'ın cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı.
AA / Serhat Zafer - Son Dakika Haberleri
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