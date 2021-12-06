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Sivas'ta inşaattan düşen işçi öldü

AA / Serhat Zafer - Haberler | Güncel
Sivas'ta inşaattan düşen işçi öldü

Sivas'ın Suşehri ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

SUŞEHRİ, SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde inşaattan düşen İşçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, inşaat işçisi Aydın Demirtaş (48), Kemalpaşa Mahallesi'ndeki inşaatın birinci katından beton zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demirtaş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Demirtaş'ın cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı.

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Asgari ücret) Sadece işçi kesiminin memnuniyeti değil, işveren kesiminin de alınan karardan memnun olması gerekiyor.'

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Asgari ücret) Sadece işçi kesiminin memnuniyeti değil, işveren kesiminin de alınan karardan memnun olması gerekiyor."

AA / Serhat Zafer - Son Dakika Haberleri

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