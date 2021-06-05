Sivas'ta inşaattan düşen işçi öldü
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Sivas'ta inşaattan düşen işçi öldü

Sivas'ta inşaattan düşen işçi öldü
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Sivas'ta hastane binası inşaatından düşerek yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sivas'ta hastane binası inşaatından düşerek yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İnşaat işçisi Murat Çatır (49), Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) yerleşkesi yanında yapımı devam eden yeni hastane binası inşaatında çalışırken kalıp çaktığı sırada dengesini kaybederek 4 metre yükseklikten düştü.

Ağır yaralanan Çatır, arkadaşlarının haber vermesiyle bölgeye gelen ambulansla SCÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çatır, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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