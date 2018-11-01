Sivas'ta İnşaattan Düşen İşçi Öldü

Sivas'ta bir inşaatın 15. katından düşen işçi hayatını kaybetti.

Alibaba Mahallesi 59'uncu Sokak'ta bir inşaatta alçı ustası olarak çalışan evli ve 3 çocuk babası Ahmet Ecer (42), 17 katlı inşaatın 15. katında alçı yaptığı sırada dengesini kaybederek merdiven boşluğundan zemine düştü.

Ecer'in düştüğünü gören işçi arkadaşları, 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ecer'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Polisin incelemesinin ardından Ecer'in cenazesi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.