Sivas'ta inşaat alanında devrilen kule vinç hasara yol açtı

Sivas'ta, inşaat çalışmasında kullanılan kule vincin devrilmesi sonucu hasar oluştu.

Sivas'ta, inşaat çalışmasında kullanılan kule vincin devrilmesi sonucu hasar oluştu.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki İl Jandarma Komutanlığı binasının hemen yanında yapımı devam eden jandarma lojmanları inşaatına malzeme taşıyan kule vinç, inşaat çalışması sırasında devrildi.

Kazanın ardından bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Herhangi bir yaralanmanın olmadığı kazada, vincin kol kısmı inşaatın çatısına düşerek hasara yol açtı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde