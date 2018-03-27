Sivas'ta İlkokullar Arası Futbol Turnuvası Düzenlendi

Sivas Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen ilkokullar arası Minikler Futbol Turnuvası başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl 2.'si düzenlenen turnuva Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

16 ilkokulun katılımı ile planlanan turnuvada, aynı zamanda minik çocukların yetenekleri de keşfediliyor.

6 Nisan 2018 tarihine kadar sürecek turnuvanın final müsabakaları aynı gün Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri 2 nolu sahada yapılacak.

Sivas Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Altyapı Koordinatörü Murat Küçükyazıcı, turnuvanın bir taraftan okullar arasında yardımlaşma ve dayanışmanın sağlanması, diğer taraftan da Sivaslı yetenekli çocukların belirlenmesi, bunlara imkan verilmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

Küçükyazıcı, turnuvanın düzenlenmesinde emeği olanlara teşekkür etti.