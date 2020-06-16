Sivas'ta ilkokul öğrencilerinin mezuniyet sevinci Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Özel Mahir Sevim Özduman İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyularak okul bahçesinde düzenlenen törende mezuniyet sevinci yaşadı.

Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Özel Mahir Sevim Özduman İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyularak okul bahçesinde düzenlenen törende mezuniyet sevinci yaşadı.

Öğrenciler, annelerinin özel olarak diktikleri kep ve şapkaları atarak ilkokulu bitirmenin mutluluğunu yaşadı.

Sınıf öğretmeni Ezgi Yılmaz, "Virüs salgınından dolayı öğrencilerimiz mezuniyet kutlaması yapamadıkları için üzülüyorlardı, bizler de velilerimizle okul bahçesinde bir kutlama programı düzenledik." dedi.

Yılmaz, temel eğitimin birinci aşamasının bu dönem tamamlandığını belirterek, öğrencilere başarılar diledi.

Kaynak: AA