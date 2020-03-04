Sivas'ta ilkokul öğrencilerinden örnek davranış

04.03.2020 12:10 | Son Güncelleme: 04.03.2020 12:16

Sivas Yavuz Selim İlkokulu 3/A sınıfı öğrencileri, Uşak'ta yaşayan yürüme engelli Hasan Hilmi İlkokulu 3/A sınıfı öğrencisi Mehmet Buğrahan Satılmış ile "manevi kardeş" oldu.



Yavuz Selim İlkokulu sınıf öğretmeni Çiğdem Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okul müdürü Süleyman Öcalan'ın Uşak'ta yaşayan ve beyin felci nedeniyle doğuştan yürüme engelli olan Mehmet'in durumunu kendilerine aktardığını anlattı.

Mehmet için neler yapabileceklerini öğrencileriyle düşündüklerini anlatan Şimşek, şunları söyledi:

"Öncelikle Mehmet'in öğretmeni Tuğrul hoca ile iletişime geçtik. Mehmet'in genel durumu hakkında bilgiler aldık. Öğretmeni gerekli parayı bulduklarını ameliyat olacağını ifade ederek, bizlerden dua ve manevi destek istedi. Biz de öğrencilerimizin 'manevi kardeş' yaptığı Mehmet'i mutlu etmek için ona oyuncak almak için okulda kampanya başlattık. Öğrencilerim Mehmet'e mektuplar yazdı. Bu duyarlı davranışlarından dolayı öğrencilerimi kutluyorum."

3. sınıf öğrencilerinden Meryem Eken ise arkadaşlarının oyuncak almak için harçlıklarını biriktirdiklerini dile getirerek, "Yazdığımız mektuplar ve aldığımız oyuncaklarla Mehmet'in yüzünü biraz olsun güldürebilirsek ne mutlu bize." diye konuştu.

Kaynak: AA