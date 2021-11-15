Sivas'ta ilkokul öğrencileri 15 Temmuz'u resimlerle anlattılar

DUMLUPINAR, KÜTAHYA (Habermetre) - Dumlupınar İlkokulu öğrencileri, 15 Temmuz hain darbe girişimi ve halkın destansı zaferini konu alan fotoğraf ve resim sergisi açtı.

15 Temmuz'u anlatan şiirlerin de yer aldığı serginin açılışına Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan ve Şube Müdürü Hülya Bozbıyık da katıldı. Açılış kurdelesini öğrencilerle birlikte kesen Aslan, daha sonra Okul Müdürü Saffet Turan ve öğrencilerle birlikte sergiyi gezdi.

Programda öğrenciler tarafından 15 Temmuz'u konu alan şiirler de okundu. Programın sonunda öğrencileri tebrik eden Aslan, serginin düzenlenmesinde emeği olan öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti.

Aslan, "15 Temmuz'daki milli birlik ve beraberlik ruhunu yaşamanız ve bunu yaptığınız çalışmalara yansıtmanız çok önemli. Bu günü unutmamalı, daima hafızamızda canlı tutmalıyız. Sizlerin bu çalışmaları beni gerçekten çok duygulandırdı. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. " ifadelerini kullandı. Ardından okulda görev yapan öğretmenlerle bir araya gelen Aslan, öğretmenlerin görüş, öneri ve taleplerini dinledi. Aslan, daha sonra sınıf ziyareti yaparak öğrencilerle sohbet etti. Arife Defne Arslan/ AA

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