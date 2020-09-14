Sivas'ta İlköğretim Haftası kutlamaları başladı Sivas'ta İlköğretim Haftası nedeniyle kutlama programı düzenlendi.

Sivas'ta İlköğretim Haftası nedeniyle kutlama programı düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ve öğretmenler, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Savaşçı burada yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle okulların 21 Eylül'de okul öncesi ve 1. sınıf öğrencileri için açılacağını söyledi.

Öğrencilerin haftada 1 gün okula gideceğini aktaran Savaşçı, "30 dakikalık dersler olacak. İlkokul birinci sınıflarda 3 saat Türkçe, bir saat matematik ve bir saat hayat bilgisi dersi verilecek. Daha sonra 28 Eylül ve 2 Ekim arasında da çocuklarımız 2 gün okula gelecek." dedi.

Koronavirüse karşı okullarda her türlü önlemin alındığını belirten Savaşçı, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın bize gönderdiği kılavuz neticesinde Türk Standartları Enstitüsü ile yapılan çalışma neticesinde okullarımızda her türlü önlemi aldık, almaya devam ediyoruz. Bu süreçte bakanlığımız ve valiliğimizin destekleriyle okullarımızı hazır hale getirdik. İnşallah bu beladan bir an önce kurtulur, çocuklarımıza ve yavrularımıza tamamen kavuşuruz. Onların yokluğunda okullarımızın bir beton yığınından farkı yok."

Kaynak: AA