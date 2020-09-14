Sivas'ta İlköğretim Haftası kutlamaları başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sivas'ta İlköğretim Haftası kutlamaları başladı

Sivas'ta İlköğretim Haftası nedeniyle kutlama programı düzenlendi.

Sivas'ta İlköğretim Haftası kutlamaları başladı
14.09.2020 11:09 | Son Güncelleme: 14.09.2020 11:46

Sivas'ta İlköğretim Haftası nedeniyle kutlama programı düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ve öğretmenler, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Savaşçı burada yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle okulların 21 Eylül'de okul öncesi ve 1. sınıf öğrencileri için açılacağını söyledi.

Öğrencilerin haftada 1 gün okula gideceğini aktaran Savaşçı, "30 dakikalık dersler olacak. İlkokul birinci sınıflarda 3 saat Türkçe, bir saat matematik ve bir saat hayat bilgisi dersi verilecek. Daha sonra 28 Eylül ve 2 Ekim arasında da çocuklarımız 2 gün okula gelecek." dedi.

Koronavirüse karşı okullarda her türlü önlemin alındığını belirten Savaşçı, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın bize gönderdiği kılavuz neticesinde Türk Standartları Enstitüsü ile yapılan çalışma neticesinde okullarımızda her türlü önlemi aldık, almaya devam ediyoruz. Bu süreçte bakanlığımız ve valiliğimizin destekleriyle okullarımızı hazır hale getirdik. İnşallah bu beladan bir an önce kurtulur, çocuklarımıza ve yavrularımıza tamamen kavuşuruz. Onların yokluğunda okullarımızın bir beton yığınından farkı yok."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Mesut Barzani Muharrem İnce Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Deniz Seki Acun Ilıcalı Metin Özülkü
Spor Erol Bulut Tamer Tuna Sergen Yalçın Malcolm Thomas Mehmet Özdilek
Daha Fazla Çocuk İzmir Antalya Jandarma
Şu an buradasınız: Sivas'ta İlköğretim Haftası kutlamaları başladı - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.9.2020 11:46:14. #1.15#
title