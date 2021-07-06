Sivas'ta ilk kez ekilen kenevirler boy verdi

Sivas'ta yaklaşık 170 dönüm arazide ilk kez ekilen kenevirler boy verdi, uyuşturucu etkisi düşük olan kenevirlerin; tekstil, ilaç ve savunma sanayisi gibi alanlarda kullanılması planlanıyor.

Sivas'ta yaklaşık 170 dönüm arazide ilk kez ekilen kenevirler boy verdi, uyuşturucu etkisi düşük olan kenevirlerin; tekstil, ilaç ve savunma sanayisi gibi alanlarda kullanılması planlanıyor.

Sivas'ın kenevir ekilebilen 20. il olarak onaylanmasının ardından geçtiğimiz Mayıs ayında kent merkezinde bulunan bir alana uyuşturucu değeri düşük olan kenevir ekimi yapılmıştı. Yaklaşık 100 dönüm alanda Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, 70 dönüm alanda ise çiftlerin ektiği kenevir bitkisi 2 ay içerisinde boy verip yeşerdi. Yüksek rekolte beklenen kenevir bitkisinin; tekstil, ilaç ve savunma sanayisi gibi alanlarda kullanılması planlanıyor.

"Sivas'ımız kenevir şehri olacak"

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, önümüzdeki yıllarda Sivas'ın kenevir şehri olacağını belirterek, "2018 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan kenevir ekiminde Sivas'ın da 20'nci il olarak dahil ettiğini söylediğinde biz bunu 2018'den bu güne kadar çiftçilerimizle tüm hazırlıklarını yaparak 2021'in bahar ayında keneviri ekmiş olduk. Bununda öncülüğünü yapan Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitemizin katkılarıyla beraber ve iş alanımızın gelmesiyle beraber yaklaşık 100 dönüm civarında bir kenevir ekimi yapıldı. Toplam Sivas'ta 170 dönüm kenevir ektik. Biliyorsunuz bu kenevirin ülke ekonomimize çok büyük katkısı olan bir bitki. Bunu da biz Sivas'ta öncülük yapmak için Sivas Ziraat Odası ve Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak Valiliğimiz, Tarım İl Müdürlüğümüz ile hep beraber elimizi taşın altına koyarak burada güzel bir çalışma yaptık. İlk kenevirlerimizi ektik şuanda geldik baktık. İnşallah sonu güzel olacak. Bunun inşallah Türkiye ekonomisine Sivas ekonomisine, sanayisine kazandırmak için bunun çalışmalarını yapıyoruz canla başla. Bu sene belki az bir dönüm ekildi ama önümüzdeki yıllarda Sivas'ımız kenevir şehri olacak. Ülke ekonomisine katkıda bulunacak. Fabrikamız hazır. Altyapılarımız her şeyimiz hazır. Rekoltemiz ilk baktığımız zaman tam tonajını veremem ama miktarımız çok fazla. Çünkü ilk defa ekiliyor bizim topraklarımıza" dedi.

Uyuşturucu özelliği yok lif üretiminde kullanılacak

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Tolga Karaköy, yetiştirilen kenevirin uyuşturucu madde miktarı binde 2 olduğunu ve kenevirin lifine yönelik çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Burada kenevir yetiştiriciliğini yapmaktayız. Kenevirle ilgili olarak sanayi üniversite işbirliği anlamında bir projemiz söz konusu. Bu proje kapsamında bizde yatırımcımızı desteklemek adına biz de hem kenevir yetiştiriciliği yatırımcımıza ulaşması adına hem de ıslahı konusunda çalışmalarımıza başladık. Burada vurgulanması gereken en önemli konu şu. Bu kenevirler lif keneviri. Lifine yönelik olarak biz yapıyoruz. Yani uyuşturucu madde miktarı bunların binde 2.Bunlar hiçbir şekilde uyuşturucu madde olarak kullanılan kenevir değil. Öncelikle onun altını çizmek istiyorum. Bu önemli bir konu. Biz lif keneviri üretiyoruz. Bu noktada da ıslahımızı endüstriyel yani lif keneviri konusunda ıslah çalışmalarını ve yetiştiriciliğini bölgemizde sağlıklı bir şekilde yapılmasına katkı sağlamak adına bu projeyi yaptık. Kullanım alanları çok yaygın. Yaklaşık 25-30 bin alanda çok farklı alanlarda kenevirin kullanımı söz konusu. Bildiğiniz gibi kenevirin lifi çok sağlam. Sağlam olduğu için halatlardan gemi urganlarına kadar aklınıza gelebilecek tekstil sanayinde çok rahat olarak kullanıldığını görürüz. Tekstilde kullanılabildiği gibi otomasyon oto sanayinde de özellikle Avrupa'da birçok ülkede oto kaportalarının yapımında kenevir liflerinin belli oranlarda kullanıldığını biliyoruz. Bunun yanında savunma sanayinde, çelik yeleklerin üretiminde, tankların, savunma sanayinde kullanılan araçların kaportalarının yapılmasında kenevirin çok yoğun olarak kullanıldığını görüyoruz" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı