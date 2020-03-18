Sivas'ta İl Sağlık Kurulu Toplantısı yapıldı Sivas'ta Genişletilmiş İl Sağlık Kurulu Toplantısı, Vali Salih Ayhan başkanlığında gerçekleştirildi.

Sivas'ta Genişletilmiş İl Sağlık Kurulu Toplantısı, Vali Salih Ayhan başkanlığında gerçekleştirildi.

Olağanüstü toplanan kurul, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen koronavirüs (Kovid-19) nedeni ile ilgili genelgeler doğrultusunda ve ek olarak Sivas'ta uygulanacak tedbirler görüşülerek, kararlaştırdı.



Toplantı sonrası açıklamada bulunan Vali Ayhan, "Unutmayalım, basit önlemlerle bu salgını şehrimizin ve evimizin dışında tutmak mümkündür. Özellikle risk grubunda olan, yurt dışından gelenlerin 14 gün kuralına riayet etmesi şart. Kişisel temizliğe dikkat etmek, ellerimizi sık sık 20 saniye boyunca yıkamak, temastan kaçınmak ve herhangi bir belirtisi olduğu takdirde vatandaşlarımızın sağlık kuruluşlarına acilen başvurması önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.

Paniğe kapılmadan, resmi makamların açıklamalarının dikkate alınmasını isteyen Ayhan, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığı, sahadaki birimleriyle bir ekip oluşturdu. Mevcut hastane ile diğer birimlerin durumlarını gözden geçirerek, hazırlıklı hale getirildi. Olası bir vaka durumunda henüz hizmete başlamamış olan Numune Hastanesi bünyesindeki Geriatri Servisini (ÇAGEM) hazır hale getirdik. Umuma açık alanların, okulların kapatılarak yapılan 'sosyal izole' ile Türkiye'de ilgili makamlarca gerekli koruma ve kontrol tedbirleri alınmaktadır. Vatandaşlarımızın rehavete ve paniğe kapılmadan, resmi açıklamaları dikkate alarak, tavsiyelere uymak suretiyle bu süreci toplum olarak en az hasarla geride bırakacağız. İlimizde de gerekli hassasiyet, tüm kurumlarımızca gösterilerek titizlikle hareket edilmektedir. Alacağımız kararların uygulanması ve tedbirlere riayet edilmesi toplumsal görevimizdir."

Kaynak: AA