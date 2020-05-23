Sivas'ta il protokolü şehitlikleri ziyaret etti
Sivas'ta Ramazan Bayramı arifesinde il protokolü şehitliklere ziyarette bulundu.
23.05.2020 14:05 | Son Güncelleme: 23.05.2020 14:24
Sivas'ta Ramazan Bayramı arifesinde il protokolü şehitliklere ziyarette bulundu.
Sivas Valisi Salih Ayhan, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Hakan Tutucu, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve diğer protokolü ile emniyet teşkilatı, Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki garnizon ve polis şehitliklerini ziyaret etti.
Ayhan ve beraberindekiler okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından şehit mezarlarına karanfil bıraktı.
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Kaynak: AA