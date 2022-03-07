Sivas'ta İl Genel Meclisi toplandı

SİVAS (AA) - Sivas İl Genel Meclisi mart ayı toplantıları başladı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, İl Genel Meclis Başkanı Hakan Akkaş başkanlığındaki toplantının birinci birleşimi şubat ayı meclis karar özetlerinin okunmasıyla gerçekleştirildi.

Akkaş, toplantının hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, katılım sağlayan meclis üyelerine teşekkür etti.

Birlik ve beraberlik içerisinde şehrin geleceğine katkı sağlamak için önemli kararlar almaya devam edeceklerini belirten Akkaş, "Meclisimiz dün olduğu gibi bundan sonra da uyum içerisinde başta ilimiz merkez olmak üzere kırsalda yatırımların hayata geçmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürecek." ifadelerini kullandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın ise toplantılarda alınacak kararların şehir için hayırlar getirmesini diledi.

İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Algın, yaklaşan yaz sezonunda yoğun çalışmalar yürütüleceğini belirtti.

Toplantıda, 2021 yılı İl Özel İdaresi faaliyet raporu ve komisyonlara havale edilen gündem maddeleri görüşüldü.