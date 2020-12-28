Sivas'ta iki üniversite arasında "Teknokent" protokolü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sivas'ta iki üniversite arasında "Teknokent" protokolü

28.12.2020 11:21 | Son Güncelleme: 28.12.2020 11:25
Sivas'ta iki üniversite arasında

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) ile Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) arasında imzalanan protokolle, SBTÜ'ye Cumhuriyet Teknokent'ten yüzde 10 hisse devri gerçekleştirildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) ile Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) arasında imzalanan protokolle, SBTÜ'ye Cumhuriyet Teknokent'ten yüzde 10 hisse devri gerçekleştirildi.

SCÜ'den yapılan açıklamaya göre, rektörlük makamında düzenlenen protokole SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ve SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul katıldı.

Protokolün imzalanmasının ardından açıklama yapan Kul, "Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak yaptığımız bu anlaşma ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Cumhuriyet Teknokent'e ortak olmuş olduk. Akademisyenlerimizin burada yapacağı çalışmalar ticarileşme açısından oldukça önemli olacaktır." ifadelerini kullandı.

Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası ile SCÜ ortaklığı ile kurulan Cumhuriyet Teknokent'e yeni bir paydaş kazandırdıklarını belirten Yıldız ise anlaşmayla, Cumhuriyet Teknokent'in yüzde 10 hissesini SBTÜ'ye vermiş olduklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Akif Ersoy Engin Özkoç Fahrettin Koca Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hülya Avşar Merve Dizdar Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Erol Bulut Okan Buruk Ersun Yanal Fatih Terim Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kaza Adana Elazığ Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivas'ta iki üniversite arasında "Teknokent" protokolü | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 11:35:28. #1.14#
title