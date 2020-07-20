Sivas'ta iki saat arayla çukura düşen köpek ve koyunu itfaiye ekipleri kurtardı
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Sivas'ta iki saat arayla çukura düşen köpek ve koyunu itfaiye ekipleri kurtardı

Sivas'ta iki saat arayla çukura düşen köpek ve koyunu itfaiye ekipleri kurtardıSİVAS'ta su dolu çukura düşen köpek ve koyun, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Sivas'ta iki saat arayla çukura düşen köpek ve koyunu itfaiye ekipleri kurtardı
20.07.2020 16:23 | Son Güncelleme: 20.07.2020 16:43

Sivas'ta iki saat arayla çukura düşen köpek ve koyunu itfaiye ekipleri kurtardı

SİVAS'ta su dolu çukura düşen köpek ve koyun, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Köpeği içi su dolu çukurdan kurtaran itfaiye eri, korkan köpeğin başını okşayarak sakinleştirmeye çalıştı.

Olay, saat 08.30 sırasında Gültepe Mahallesi 4 Eylül Stadyumu yanında bulunan yüksek hızlı tren şantiyesinde meydana geldi. İçi su dolu çukurda bir köpeğin olduğunu görenler durumu Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen ekipler merdivenle içi su dolu çukura indi. Köpeğin zarar görmemesi için büyük çaba sarf eden ekipler, 10 dakika süren çalışma sonrası hayvanı halatla içi su dolu çukurdan çıkardı. Köpeği kurtaran itfaiye erinin korktuğu gözlenen köpeğin başını okşadığı görüldü. Çukurdan kurtulan köpek daha sonra bölgeden uzaklaştı. Saat 10.30 sıralarında ise aynı çukura bu kez bir koyun düştü. İhbar üzerine yine bölgeye giden ekipler içi su dolu çukurdan koyunu da kurtararak sahibine teslim etti.

Kaynak: DHA

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