Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Haberler
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Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
AA / Faruk Kara - Haberler | Güncel

Sivas'ın Suşehri ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

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SUŞEHRİ, SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Ü.Y. yönetimindeki AP235VF yabancı plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Suşehri ilçesi Esenyaka köyü yakınlarında G.Y. (24) idaresindeki 60 ABT 653 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerden G.Y. ile aracında bulunan K.K. (13), S.Y. (17), G.Y. (45) ve Y.E.Y. (14) ile diğer araçtaki S.T. (73) yaralandı.

Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

AA / Faruk Kara - Son Dakika Haberleri

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