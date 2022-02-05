Şarkışla'da iki otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şarkışla'da iki otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralandı

AA, Kemal Erdoğmuş - Güncel
 - Güncelleme:

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

ŞARKIŞLA, SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Arafat Ç. (39) idaresindeki 58 HG 097 plakalı otomobil, Şarkışla-Pınarbaşı kara yolu Cemel beldesi kavşağında Osman B'nin kullandığı 53 AH 463 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerle araçlardaki Özlem (34), Belinay (7) ve Meva Bozkuş (1) yaralandı.

Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Osman B, kent merkezindeki hastaneye sevk edildi.

Şarkışla'da iki otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralandı

Şarkışla'da iki otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralandı

Şarkışla'da iki otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralandı

Şarkışla'da iki otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralandı

Şarkışla'da iki otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralandı

Şarkışla'da iki otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralandı

Şarkışla'da iki otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralandı

Şarkışla'da iki otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralandı

AA / Kemal Erdoğmuş - Güncel

Şarkışla, Sivas, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title