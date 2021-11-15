Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Haberler
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Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

AA / Kemal Erdoğmuş - Haberler | Güncel
Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

ŞARKIŞLA, SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

İ.H.T. (34) yönetimindeki 46 KC 713 plakalı otomobil, Sivas- Kayseri kara yolunun Altınyayla Kavşağı'nda, E.İ.P. (31) idaresindeki 2-AKX 334 yabancı plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle İ.H.T'nin aracı ikiye ayrılırken, motor kısmı yolda kalan otomobilin arka kısmı yol kenarındaki bariyerlere saplandı.

Kazada sürücüler ile İ.H.T'nin aracında bulunan A.T. (44) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan A.T, Sivas'a sevk edildi.

Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

AA / Kemal Erdoğmuş - Son Dakika Haberleri

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