Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Sivas'ın Zara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Sivas'ın Zara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
İ.D. yönetimindeki 45 ADG 651 plakalı otomobil ile A.Y. idaresindeki 35 PEK 87 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolunun Zara girişinde çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan İ.D, A.D, A.D, S.D, A.D. ile D.N.G. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Zara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Özel