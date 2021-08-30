Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
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Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Anadolu Ajansı / İbrahim Özel - Haberler | Güncel

Sivas'ın Zara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Sivas'ın Zara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

İ.D. yönetimindeki 45 ADG 651 plakalı otomobil ile A.Y. idaresindeki 35 PEK 87 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolunun Zara girişinde çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan İ.D, A.D, A.D, S.D, A.D. ile D.N.G. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Zara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Özel

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