Sivas'ta İki Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı

Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

SİVAS - Sivas'ın Gemerek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk, 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Sivas- Kayseri karayolu Gemerek ilçe girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.T. Yönetimindeki 06 KS 669 plakalı otomobil ile A.S. yönetimindeki 34 TL 2963 plakalı otomobil ilçe girişinde çarpıştı. Kazada araç sürücüleriyle birlikte araçlarda bulunan 2'si çocuk 5 kişi kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Gemerek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası Sivas-Kayseri karayolunda trafik kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.