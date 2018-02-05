Sivas'ta İki Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Polis memuru Bedirhan Birge (34) yönetimindeki 35 UY 261 plakalı otomobil, Sanayi Caddesi İsmet Yılmaz Fen Lisesi önündeki kavşakta Nurettin Özer'in (62) kullandığı 38 JA 504 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Hatun (59), Ayaz Efe (9) ve Sahra Özer (6) ile Esma Güverçile yaralandı.

Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Bedirhan Birge, Nurettin Özer ve Ayaz Efe Özer, Sivas'a sevk edildi.