Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

C.Y. idaresindeki 58 LB 193 plakalı otomobil, merkeze bağlı Ulukapı köyü yakınlarında, S.E'nin kullandığı 58 NV 270 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ve 58 NV 270 plakalı otomobildeki G.C, M.C. ve E.A. yaralandı.

Ambulanslarla Sivas'taki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, kazanın ardından durumundan şüphelenilen yaralı sürücü C.Y, güvenlik güçlerine alkol testi yaptırmamak için uzun süre direndi.

Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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