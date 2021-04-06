Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Güncel
Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk, 5 kişi yaralandı.

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk, 5 kişi yaralandı.

Y.Y. yönetimindeki 58 TV 547 plakalı otomobil, Huzur Mahallesi Muhammed İkbal Caddesi'nde F.Y. idaresindeki 58 ACF 690 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Y.Y'nin aracında bulunan M.Y. ve diğer araçta bulunan N.Y. (40) ile E.Y. (8) yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bu arada kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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