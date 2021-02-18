Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

18.02.2021 13:09 | Son Güncelleme: 18.02.2021 13:12
Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

B.A. yönetimindeki 58 TP 761 plakalı otomobil, Sivas-Karaçayır yolunda karşı yönden gelen İ.P'nin kullandığı 06 HBU 24 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan İ.Ö, E.D. ve V.D. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Sivas'taki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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