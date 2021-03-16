Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
16.03.2021 19:47 | Son Güncelleme: 16.03.2021 19:52
Sivas'ın Ulaş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Bilal Veske idaresindeki 58 ABJ 740 plakalı otomobil, Yenikarahisar Mahallesi kavşağında, Veysel Çetin idaresindeki 58 TP 560 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüleri ile yabancı uyruklu Mahmut Hajara ve Mustafa Gülten yaralandı.
Yaralılar, Sivas'taki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban