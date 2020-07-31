Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 4'ü çocuk 8 yaralı Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 4'ü çocuk 8 yaralı SİVAS'ın Gemerek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 4'ü çocuk 8 yaralı

SİVAS'ın Gemerek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Gemerek ilçe girişi kavşağında meydana geldi. Kürşat Durmuş (41) yönetimindeki 38 GK 287 plakalı otomobil, Kadir Güleç'in (49) kullandığı 38 NL 283 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada sürücüler ile araçlardaki Nevzat (35), Hasan Emir (5), Betül Nisa (3), Emine Karakoç (37) ile Eren (11) ve Yaser Durmuş (13) yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Gemerek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA