Sivas'ta İki Otomobil Çarpıştı: 4 Ölü, 4 Yaralı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre, 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 06 ERN 77 ve 34 BMV 30 plakalı iki otomobil, Sivas-Erzincan karayolunun İmranlı ilçesi girişinde çarpıştı.

Çarpışmanın ardından 06 ERN 77 plakalı otomobil alev aldı.

Kazada ilk belirlemelere göre, 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.