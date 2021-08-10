Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kahya Denizli (44) yönetimindeki 06 FA 6972 plakalı otomobil, Yenidoğan Mahallesi Fahrettin Paşa Caddesi Yavuz Sultan Selim Cami kavşağında, İsmet Sarıkaya (49) idaresindeki 58 T 0118 plakalı taksi ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile takside yolcu olarak bulunan Yaşar Kılavuz (57) yaralandı.

Bir programa katılmak üzere güzergahı kullanan Sivas Valisi Salih Ayhan da makam aracından inerek, panik halindeki yaralı sürücüyü sakinleştirdi.

Daha sonra Ayhan, ekiplere kaza yerine gelmeleri talimatını verdi.

Yaralılar, Sivas'taki hastanelere kaldırıldı.

Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

Aynı aileden 3 kişiye mezar olan kaza kameralar tarafından anbean görüntülendi
Aynı aileden 3 kişiye mezar olan kaza kameralar tarafından anbean görüntülendi
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