Sivas'ta İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Rahim Arslantürk (54) idaresindeki 06 BJ 0881 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu Ortaköy Kavşağı'nda, Vahdettin Çıtırak (35) yönetimindeki 58 DH 321 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Arslantürk ile araçta bulunan Hatice (46) ve Elif Arslantürk (25) yaralandı.
Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.