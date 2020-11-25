Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.A. yönetimindeki 58 UA 996 plakalı otomobil, Fatih Mahallesi Şafak Caddesi'nde M.E'nin kullandığı 58 TV 870 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerden M.E. ile diğer otomobildeki bir kişi yaralandı.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada kazanın ardından M.E'nin otomobilinin ön kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer